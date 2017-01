ESPORTE Palmeiras anuncia contratação de Felipe Melo, sexto reforço para 2017

O Palmeiras anunciou neste domingo a contratação de Felipe Melo. Acertado com o Verdão desde o fim de dezembro, o volante conseguiu a liberação do Inter de Milão e já havia passado por exames médicos na última quarta-feira. O contrato terá duração de três anos, sendo os seis primeiros meses (período restante de vínculo com o time italiano) por empréstimo.

Felipe Melo chegou em grande estilo a São Paulo, no fim da manhã de terça-feira. Desembarcou de helicóptero, vindo de Paraty (RJ), onde passou a última semana de folga. Ao sobrevoar a cidade, fez um rápido vídeo para o Instagram, mostrando a cidade. Clique aqui para assistir ao vídeo.

– Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade (33) que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado, e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa – disse o jogador ao site do Palmeiras.

O jogador chegou a despertar interesse dos rivais São Paulo e Flamengo, mas a diretoria do atual campeão brasileiro agiu rapidamente para chegar a um acordo salarial com o atleta, que estava atuando fora do Brasil desde 2005.

No Verdão, Felipe Melo terá uma cartilha com orientação sobre a utilização de redes sociais – o jogador é usuário assíduo das plataformas, onde, vez ou outra, se envolve em polêmicas.

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, Felipe Melo começou a carreira no Flamengo e defendeu as camisas também de Cruzeiro e Grêmio. Na Europa, atuou pelos espanhois Mallorca, Racing Santander e Almería, pelo turco Galatasaray e pelos italianos Fiorentina, Juventus e Internazionale.

– Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. Hoje eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado.

O volante tinha contrato com o Inter de Milão até o meio do ano, mas chegou a um acordo com o clube italiano para antecipar sua despedida do futebol europeu e regressar ao Brasil.

Antes da contratação de Felipe Melo, o Palmeiras já havia anunciado as chegadas do atacante Keno (ex-Santa Cruz) e dos meio-campistas Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo).