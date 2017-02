SURFE Padrasto crê que Gabriel Medina

vai surfar até os 40 anos

Que Gabriel Medina é um jovem prodígio, já ficou provado. Aos 17 anos, entrou para a elite mundial do surfe. Aos 20, conquistou o primeiro título mundial do Brasil no esporte. E hoje, aos 23, desponta como um dos favoritos ao caneco do Circuito Mundial de 2017. Mas do que depender da previsão do técnico e padrasto do atleta, Charles Saldanha, o surfista pode ganhar no futuro mais um rótulo: de veterano em boa forma. Por causa do físico de Medina, Charles acredita que ele tenha condições de surfar até os 40 anos. Será que o brasileiro vai ser um novo Kelly Slater, que hoje com 44 anos ainda compete em alto nível?

A preparação física de Gabriel Medina, aliás, é o foco da equipe que acompanha o atleta neste período de treinos para o Circuito Mundial de Surfe 2017. Charles destaca que o trabalho visa deixar o surfista mais forte para as primeiras etapas do tour, a serem disputadas na Austrália e onde Medina teve dificuldades nos últimos dois anos.

– Acho que a preparação física dele é a melhor do circuito. Ele tem um profissional muito bom (Allan Menache, preparador físico), que fazemos trabalhos periódicos. O que acontece: o cara atinge às vezes auges na preparação física. Vamos tentar corrigir para que ele atinja esse auge mais vezes. Nos últimos anos, o Gabriel não teve lesão. Isso significa que o trabalho está sendo muito bem feito. Não queremos estourar o Gabriel. O Gabriel vai surfar até os 40 anos. Estamos felizes com a preparação. Mas se der para melhorar, a gente melhora mais ainda. Ele é um verdadeiro atleta – disse.

A pré-temporada de Gabriel Medina será dividida em duas partes. Neste começo de fevereiro, o atleta deve viajar para treinar a parte técnica. Depois, o surfista volta para Maresias, em São Sebastião, para continuar os trabalhos na cidade natal. Neste ano, a primeira etapa do circuito será em 14 de março, na Austrália. Como o tour começará 15 dias mais tarde em comparação com 2016, Charles diz que a preparação tentará fazer com que Medina atinja o auge físico já nestas primeiras etapas.

Gabriel Medina inaugura instituto em Maresias

– Ele vai chegar mais bem preparado fisicamente. Isso é a principal mudança que vai ter. Com o corpo forte e a mente forte, quando ele for fazer a manobra, vai ter consciência disso e vai poder racionar melhor. Você estando bem preparado fisicamente, você consegue racionar melhor e desenvolve melhor a sua técnica. Isso é o principal ponto. Um pouquinho mais de preparação física e chegar lá. O foco dele e a vontade dele vai ajudar na preparação também – destacou.

Motivação é algo que Gabriel Medina demonstra nesta preparação. Como não conquistou o bi mundial em 2015 e 2016, o surfista quer encerrar o jejum neste ano. Para isso, espera repetir a performance de 2014, quando foi bem nas primeiras etapas do circuito e conquistou o caneco mundial no fim daquele ano.

–Qualquer etapa que você perder ali, é crucial no fim do ano. Não podemos errar muito e é sempre bom começar bem. Te dá um conforto para o resto do ano. Essas três etapas são as que tenho mais dificuldades, até pelo histórico que tenho tido. O ano que fui campeão, fui muito bem. Ganhei algumas delas. Depois, são ondas que gosto e acabou dando certo. Tenho aprendido bastante. Estamos tentando chegar na ideal forma. É partir para cima e não pensar muito. Tentar consertar os erros e ir para cima – comentou o surfista.