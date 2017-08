opostos Pablo surpreende e deve ser novidade

do Corinthians contra o Atlético-GO

Com desfalques para encarar o Atlético-GO, o Corinthians terá uma novidade importante no confronto deste sábado (26) em Itaquera.

Recuperado de uma lesão muscular, o zagueiro Pablo trabalhou com bola nos últimos dias e deverá confirmar sua presença na atividade desta sexta-feira (25), no CT Joaquim Grava. A informação foi publicada pelo site "Meu Timão" e confirmada pelo UOL Esporte.

A última partida de Pablo havia sido em visita ao Avaí, no último dia 19 de julho, quando sofreu a contusão. Naquele momento, a previsão do departamento médico do Corinthians foi justamente de um prazo aproximado de seis semanas de afastamento.

Com a presença de Pablo, o jovem Léo Santos deverá retornar ao banco de reservas depois de boa apresentação em visita à Chapecoense. Sem Balbuena, também lesionado, caberá mais uma vez a Pedro Henrique a titularidade -ele atuou nos últimos sete duelos do Corinthians.

O Corinthians para a partida diante do lanterna Atlético-GO deve ter: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.