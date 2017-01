Mercado Pablo fecha acordo, e Corinthians deve ter oito reforços até fim de semana

Apesar de alguns detalhes, o Corinthians considera a contratação do zagueiro Pablo, 25 anos, sacramentada. Ao todo, há a possibilidade de até oito reforços ficarem à disposição do treinador Fábio Carille nos primeiros dias da pré-temporada. O elenco corintiano se reapresenta nesta quarta-feira.

Nas últimas horas, dois detalhes importantes fizeram com que o Corinthians tratasse Pablo, do Bordeaux-FRA, como negócio fechado.

Em primeiro lugar, o zagueiro topou uma redução salarial em relação ao futebol europeu. Caberá ao Corinthians assumir o pagamento de Pablo, que se aproximou do que a direção corintiana considerava razoável. Uma reunião final em relação aos pagamentos, nas próximas horas, irá sacramentar a transação.

Em segundo lugar, o Bordeaux sinalizou de forma positiva para o interesse do Corinthians em adquirir o zagueiro por empréstimo. Pablo chegará ao Parque São Jorge cedido pelo período de um ano. Ele ocupa vaga de estrangeiro no clube francês, que já tem essa cota preenchida. Desde que a temporada europeia se iniciou, no segundo semestre de 2016, o atleta sequer foi a campo.

Pablo é monitorado pelo Corinthians desde a Série B 2014, em que foi destaque do Avaí. No ano seguinte, pela Ponte Preta, confirmou as qualidades observadas pela comissão técnica corintiana, que recomendou sua contratação aos dirigentes, mas viu o zagueiro ser vendido ao Bordeaux. Titular na temporada de estreia na França, ele perdeu espaço após lesão no púbis e não joga oficialmente desde maio do ano passado.

Depois de confirmar Pablo, o Corinthians deve decidir o empréstimo de um dos atuais zagueiros do elenco. Salvo propostas, o paraguaio Balbuena, o jovem Léo Santos e ainda Yago têm as maiores chances de permanência. O favorito a sair é Vílson, objetivo de mercado da Chapecoense para a Copa Libertadores - ele atuou por lá em 2015.

OS OUTROS SETE

Já assinaram: Luidy (custou R$ 500 mil), Jô (veio sem custos, mas com pagamento de luvas) e Kazim (custará R$ 1,2 milhão), atacantes.

Já realizaram exames médicos e assinam nas próximas horas: Paulo Roberto e Gabriel Girotto, volantes. No caso do primeiro, assinou extensão contratual com o Audax Osasco e será emprestado sem custos por um ano. Ele deve assinar nesta quarta. Já por Gabriel, o Corinthians paga entre R$ 6 e R$ 7 milhões por 50% de seus direitos econômicos. O volante já foi por dois dias ao CT Joaquim Grava e colocará no papel um contrato de quatro anos.

Fechou acordo: Fellipe Bastos e Corinthians acertaram os termos por um contrato de duas temporadas. O volante chegou a São Paulo na terça-feira e fará exames médicos para assinar nas próximas horas.

PRÓXIMOS

Wagner tem acordo verbal por dois anos de contrato desde novembro. O Tianjin Teda-CHN deve enviar a liberação do atleta até o fim da semana, o que concretiza o acordo para rescisão firmado pelo empresário e ex-jogador Scheidt.

Jadson e Willian Pottker são os prováveis últimos dois possíveis nomes, mas as negociações demandam ainda um período maior.