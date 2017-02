JUDÔ Ouro no Rio, Rafaela Silva fica em quinto no Grand Slam de Paris

Rafaela Silva, 24, voltou ao tatame para defender o Brasil neste sábado (11), pelo Grand Slam de Paris. A campeã olímpica na categoria leve (até 57 kg) ficou em quinto lugar no torneio disputado na França.

A brasileira chegou à disputa pelo bronze, mas foi superada pela francesa Priscilla Gneto.

Antes, ela já havia vencido Po Sun Leung, de Hong Kong, na luta de estreia, no golden score. Na sequência perdeu ao levar um ippon de Youjeong Kwon, da Coreia do Sul. Foi para a repescagem contra a canadense Catherine Beauchemin-Pinard e conseguiu a classificação novamente no golden score.

Rafaela jamais subiu ao topo de um pódio de Grand Slam. E, antes da disputa, disse estar se cobrando por isso. "Mas o maior objetivo é, sem dúvida, o Campeonato Mundial em agosto", afirmou.

OUTROS BRASILEIROS

Eric Takabatake, na categoria ligeiro (até 60 kg) masculino, ficou também com a quinta posição na disputa.

Já as brasileiras Sarah Menezes e Erika Miranda ficaram na sétima colocação da categoria até 52 kg.