MANCHA ALVIVERDE Organizada do Palmeiras desiste de encerrar atividades, mas mantém luto

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, informou neste sábado que não vai mais encerrar suas atividades, como anunciado na última quinta-feira. A nota oficial reforça que as atividades estão suspensas por mais alguns dias em respeito ao luto pela morte de Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida. Depois, voltam.

Bianchi foi assassinado com 22 tiros na Zona Sul de São Paulo. Na última sexta-feira, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da entidade. Veja os detalhes aqui.

Fundada em 1983, sob o nome de Mancha Verde, a organizada está há 34 anos em atividade e tem sua sede principal localizada a poucos metros da arena do Palmeiras. Em 1995, foi extinta pela Federação Paulista após uma briga. Ressurgiu em 1997, sob o nome de Mancha Alviverde.

+ Polícia apura ação de facção criminosa em morte de fundador da Mancha

Assim como todas as torcidas organizadas do estado de São Paulo, a Mancha está proibida desde abril do ano passado de entrar em estádios com artigos relacionados à entidade.

Veja a nota oficial publicada pela organizada neste sábado:

Informamos através dessa nota que a torcida Mancha Alviverde não irá encerrar suas atividades.

Estamos passando por um momento de reestruturação, e também em respeito ao luto pela morte do nosso fundador e ex-presidente Moacir Bianchi, a torcida permanecerá com as suas atividades suspensas nos próximos dias.

Pedimos para que todos os associados tenham compreensão e respeitem o momento que a entidade vem passando.

Em breve retornaremos com novas informações sobre a entidade.