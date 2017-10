Nomeações Oposição sofre derrota na Justiça em eleição do Vasco

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, obteve importante vitória na Justiça. A oposição entrou com processo para evitar que a atual gestão concedesse 29 títulos honoríficos a sócios.

O caso foi julgado pela Justiça e Eurico teve o aval para distribuir os novas nomeações. O ato é visto pela oposição como manobra política, mas não encontrou fundamento em julgamento.

Com a decisão da Justiça, Eurico fica com caminho aberto para aumentar o numero de aliados no corpo fixo do conselho deliberativo, o que dá ainda mais força ao mandatário no Vasco.

A eleição no Vasco ocorrerá no dia 7 de novembro. Eurico Miranda será candidato à reeleição. A oposição conta com três nomes até o momento: Julio Brant, Alexandre Campello e Fernando Horta. Existe a possibilidade de uma junção, o que ainda não ocorreu.