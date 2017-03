EDIÇÃO 2017 Operário estreia amanhã na Copa Verde; time de MS pega o Luziânia

O Operário estreia amanhã, às 15h, na Copa Verde de 2017, contra o Luziânia (DF), no Estádio Morenão, com um objetivo que vai além do troféu de campeão da competição. É que a edição deste ano traz uma novidade no regulamento: o campeão terá vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018.

“Claro que ainda estamos atrás de equipes como Remo e Payssandu, do Pará, e do Cuiabá, do Mato Grosso, mas estamos evoluindo bastante e creio que já podemos sonhar”, disse o gestor de marketing do Operário, Orlando Arnoud.

Cada torcedor operariano poderá depositar três garrafas pet em troca de um ingresso. Ao todo, 3 mil entradas estarão disponíveis até hoje (das 8h às 17h), no Clube Ypê, à rua Dr. Eduardo Olímpio, 300.

Os bilhetes à venda custam R$ 40 (cadeiras vermelhas), R$ 30 (cadeiras azuis e amarelas) e R$ 20 (arquibancadas). O ingresso de meia-entrada para estudante será vendido somente nas bilheterias do estádio no dia do jogo.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 deste mês, as mulheres pagarão 50% em qualquer setor do estádio, e crianças com idade até 12 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

Confira os pontos de venda: Conveniência Cerv Já (Av. Afonso Pena, 3799); Relojoaria Seiko (em frente a Praça Ary Coelho); Padaria Toscano (Av. Cel. Antonino, 619); e Box do Gordinho (Mercadão Municipal).