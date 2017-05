Futebol Olympique vence Bastia e fica com a última vaga francesa na Liga Europa

Pouca coisa estava em jogo neste sábado, dia em que foi realizada a última rodada do Campeonato Francês. Com o título já conquistado pelo Monaco e as outras duas vagas para a Liga dos Campeões ocupadas por Paris Saint-Germain e Nice, restava saber apenas qual seria o último clube classificado para a Liga Europa - o Lyon, em quarto, já havia assegurado a sua presença.

Bourdeaux e Olympique brigavam por esse direito, que acabou sendo abocanhado pela equipe de Marselha. Com um gol solitário de Gomis, o time venceu o Bastia por 1 a 0 em casa e terminou a competição em quinto lugar.

O curioso é que, até mais ou menos a metade do segundo tempo, a vaga ia ficando com o Bourdeaux, que vencia o Lorient por 1 a 0 enquanto o Olympique empatava sem gols com o Bastia. No entanto, aos 24 minutos do segundo tempo, o Bourdeaux sofreu o empate. E logo depois, no outro jogo, saiu o gol de Gomis.

O atacante francês, com suas inconfundíveis tranças rastafari, subiu no terceiro andar para completar de cabeça o cruzamento de Maxime Lopez e colocar a bola no fundo das redes. Ele terminou o Campeonato Francês como o quarto artilheiro, com 19 gols - atrás apenas de Falcao García (21), Lacazette (26) e Cavani (35).

Com a vitória, o Olympique chegou aos 62 pontos, assegurou o quinto lugar e ganhou o direito de disputar a Liga Europa na próxima temporada. O Bastia, que ainda tinha chances de escapar do rebaixamento, caiu para a lanterna do campeonato, com 34 pontos, e vai disputar a Segunda Divisão.