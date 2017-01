FUTEBOL MS Novo pretende contratar técnico de fora do Estado

A diretoria do Novo pretende apresentar hoje, o novo treinador para assumir a vaga de Mauro Marino, que deixou a equipe no sábado passado, à véspera da estréia no Sul-mato-grossense, diante do Comercial - a equipe perdeu por 2 a 1, sob comando do interino Gilberto dos Santos.

Conforme o presidente Américo Ferreira, dois nomes estão sendo avaliados para comandar o grupo. “Estamos com expectativa muito grande, são dois profissionais de fora do Estado, com experiência no futebol do interior paulista e catarinense”, adiantou Américo.

A previsão é de que o técnico seja apresentado oficialmente à tarde, quando já terá o primeiro trabalho com os jogadores. Ontem, o elenco teve folga após a derrota na abertura do Estadual. Na segunda rodada, o Novo enfrentará o Operário, no domingo, no Morenão.

Mauro Maurino deixou o comando da equipe da Capital para assumir o atual campeão sul-mato-grossense, Sete de Setembro, de Dourados.