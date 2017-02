ESTADUAL Novo luta para deixar a lanterna do

sul-mato-grossense diante do União Abc

Novo e União ABC se enfrentam hoje, em partida de abertura da quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O duelo entre às duas equipes da Capital será às 20h15min, no Estádio Morenão. Para o Novo, somente a vitória importa, já que com o resultado positivo a equipe deixará a incômoda situação de ocupar a lanterna do Grupo A.

Na busca dos 3 pontos, o técnico Bazilio Amaral, priorizou o setor ofensivo no treino tático ontem. “Tivemos um bom volume de jogo contra o Costa Rica, mas pecamos nas finalizações”, comentou Bazilio, ao citar a vitória fora de casa, por 2 a1, na última rodada.

Dono da pior campanha, o Novo pode buscar a vitória e complicar a situação do União ABC. Apenas 2 pontos separam as equipes na tabela. A diretoria do União ABC considera o duelo um dos mais importantes dessa primeira fase.

“Será jogo de seis pontos. E, temos ainda outras duas equipes [Costa Rica e Comercial] com 1 ponto atrás na tabela”, analisa o gestor de futebol, Fábio Manso.

RODADA

A quinta rodada do Estadual tem outros quatro jogos marcados para amanhã, por conta do Carnaval. Chapadão x Operário (às 15h); Comercial x Costa Rica (15h30min); Ivinhema x Naviraiense (17h); e Águia Negra x Urso (19h).

A rodada será encerrada com Corumbaense x Sete de Setembro, no dia 8 de março, às 20h45min. A partida teve a data alterada pela participação do Sete na Copa do Brasil 2017.