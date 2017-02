SUL-MATO-GROSSENSE Novo aposta em experiência de auxiliar do interior paulista

O Novo acertou com Bazilio Amaral para dirigir a equipe na sequência do Estadual 2017. Com passagens pelo futebol paulista na função de auxiliar, ele fará a estreia como treinador profissional. O novo técnico deve realizar hoje a primeira atividade com o grupo.

Em seu último trabalho, no Velo Clube de Rio Claro (SP), Bazilio desempenhou a função de observação técnica e tática dos adversários no Paulista 2016 da Série A2.

Como assistente técnico, ele trabalhou também no Novo Horizontino, Guarani e Portuguesa. O Novo estava sem técnico desde a saída de Mauro Maurino, que assumiu o Sete de Dourados.

Após a derrota por 2 a 1, para o Comercial, o time volta a campo no domingo, contra o Operário.