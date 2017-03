Campeão Nos pênaltis, Fluminense vence o Flamengo e leva Taça Guanabara

Calculadora em mãos? Vamos ao primeiro tempo. O Fluminense saiu na frente. Aos quatro, Wellington Silva puxou contra-ataque após chute de Trauco, arrancou do campo de defesa (correu 74 metros), passou como quis por Pará e bateu na saída de Muralha: 1 a 0. A vantagem tricolor, no entanto, durou pouco. Logo depois, Mancuello levantou, Guerrero ganhou de cabeça do goleiro Julio César, Rafael Vaz escorou, e Arão empatou. Isso tudo com oito minutos de jogo.

E teve tempo para muito mais. O Rubro-Negro virou com Everton, que aproveitou rebote do de Julio César após cabeçada de Guerrero. Mesmo em vantagem, o Flamengo tinha mais a bola, mas deixava a defesa exposta. E pagou caro por isso. Aos 31, Guerrero colocou a mão na bola. Pênalti, que Henrique Dourado cobrou para empatar. Aos 40, o Tricolor aproveitou mais uma vez o buraco na defesa rubro-negra e virou com Lucas. Jogaço no Nilton Santos!

Houve quem quisesse privar as torcidas de assistir ao Fla-Flu. Seria um pecado. O jogo no Nilton Santos foi digno de casa cheia - 25.451 pagantes e 27.549 pagantes. Em tempos conturbados, em que torcidas e dirigentes não se entendem, venceu o futebol carioca. O Fluminense, além do título, comemora uma vaga antecipada nas semifinais do Campeonato Carioca. Ao Flamengo resta pensar da Taça Rio e, especialmente, na Libertadores. O Rubro-Negro estreia na competição na quarta, contra o San Lorenzo, no Maracanã.