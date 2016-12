UFC 207 Nocautaço de Amanda em Ronda leva o bônus de "Performance da Noite"

Não havia escolha mais óbvia para o prêmio de "Performance da Noite". A atuação irretocável de Amanda Nunes ao nocautear Ronda Rousey em apenas 48 segundos na luta principal do UFC 207, na madrugada desta sexta-feira para sábado, foi coroada com o bônus de US$ 50 mil (cerca de R$ 162 mil) para a brasileira, que conquistou a vitória mais importante de sua carreira com um massacre diante da ex-campeã da divisão dos galos (até 61kg).

O outro escolhido como dono da melhor performance do evento foi Alex Garcia. O dominicano empolgou o público presente na T-Mobile Arena no card preliminar ao "apagar" Mike Pyle com uma bomba de direita que liquidou o veterano de 41 anos.

Na "Luta da Noite", o duelo eleito pelo Ultimate foi o co-evento principal, que teve Cody Garbrandt como novo campeão do peso-galo da companhia ao se impor de forma inesperada sobre Dominick Cruz e vencer por decisão unânime (48-46, 48-47 e 48-46).