Transição Neymar se despede do Barça e aguarda anúncio do PSG

Foi tudo muito rápido. Neymar foi ao treino do Barcelona nesta quarta-feira (2) e se despediu dos jogadores. O camisa 11 confia que a transação ao PSG vai ser concretizada nas próximas horas e sequer participou das atividades. O Barcelona confirmou a informação.

"Neymar comunicou o vestiário de que vai embora do clube e foi se despedir dos companheiros. O treinador deu a permissão para Neymar não treinar e resolver o futuro", notificou o Barcelona.

A atividade estava marcada para 9h30 do horário de Barcelona. Neymar chegou trinta minutos antes e se reuniu com os jogadores nos vestiários. Foi a maneira encontrada pelo brasileiro para agradecer aos companheiros pelas quatro temporadas no clube.



Neymar nem sequer participou do treinamento. Ao encerrar o pronunciamento foi liberado pelo treinador do Barcelona, Ernesto Valverde. No horário da atividade deixou o local acompanhado de um amigo pessoal. O destino foi a casa em que vive em Barcelona. Depois, seguiu para uma reunião com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, no Camp Nou.



O jogador e seu estafe confiam que o PSG vai finalizar a operação do pagamento da multa rescisória de 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões) o mais rápido possível.



A novela PSG já se arrasta há mais de duas semanas. No período, Neymar esteve com o elenco do Barcelona em pré-temporada nos Estados Unidos e chegou a repensar a transferência ao clube francês. Algo que motivou o zagueiro Piqué a fazer postagem em redes sociais garantindo a permanência do brasileiro.



Com o passar do tempo, Neymar voltou a ter como pensamento mais forte uma transação ao PSG. O desânimo com o Barcelona passa pela sombra de Messi, a cobiça ao bola de ouro e o excesso de funções defensivas.



Neymar segue calado e não pretende fazer declaração oficial até ser anunciado pelo PSG. O fato de não se posicionar publicamente já havia irritado os jogadores do Barcelona.