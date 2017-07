Futebol Neymar se desentende com lateral do Barcelona e deixa treino

Em vídeo publicado pelo jornal inglês "Daily Mail", Neymar aparece em um desentendimento com o lateral-direito Nelson Semedo, contratação do Barcelona para a próxima temporada.

Neymar e Semedo se desentendem após disputa pela bola. Javier Mascherano intervém e o português volta para o jogo, mas Neymar continua nervoso, gesticulando em direção ao defensor. Sergio Busquets chega para segurar o atacante.



Neymar deixa o treino e joga seu colete no chão. Ao sair do campo, chuta duas bolas que estavam em seu caminho. Novo técnico do clube espanhol, Ernesto Valverde observa o incidente sem reação.



Um membro da comissão técnica do Barcelona acompanha Neymar enquanto o brasileiro deixa o treino. A atividade continua sem a presença do atacante.



Nos dois primeiros jogos da pré-temporada do Barcelona, ambos disputados nos Estados Unidos, Neymar foi titular, marcando três gols no total. O atacante brasileiro pode trocar o clube espanhol pelo Paris Saint-Germain. Neste sábado (29), o clube espanhol fecha sua agenda no país norte-americano em clássico amistoso contra o Real Madrid.