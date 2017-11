Futebol francês Neymar não treina e é dúvida no

PSG em partida contra o Angers

Neymar deverá ser baixa para o técnico Unai Emery na partida deste sábado (04) contra o Angers, às 17 horas (de Brasília). O brasileiro não treinou com o restante do elenco do Paris Saint-Germain por causa de dores musculares na coxa esquerda.

Caso a ausência de Neymar se confirme, será a segunda vez que ele não atuará pelo PSG por problemas físicos. No último mês de setembro, o atacante ex-Barcelona não jogou contra o Montpellier por problemas no pé direito.

O brasileiro Marquinhos é baixa confirmada. O zagueiro está de licença porque sua filha Maria Eduarda nasceu na última quarta-feira (01).