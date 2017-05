FUTEBOL ESPANHOL Neymar, Messi e Suárez marcam e Barcelona vence Villarreal por 4 a 1

Vivo na briga pelo título espanhol, o Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 1, neste sábado (6), em jogo disputado no Camp Nou pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Neymar, Messi (duas vezes) e Suárez marcaram os gols da partida, fazendo o trio conhecido como MSN chegar aos 102 tentos na temporada. Bakambu balançou a rede pelo Villarreal.



A goleada leva a equipe do Barcelona aos 84 pontos, três a mais que o vice-líder Real Madrid, e mantém as chances de o time conquistar o tricampeonato da Espanha -seria o 25º da história do clube. A esquadra madrilenha, porém, tem dois jogos a menos.



Neymar abriu o placar aos 21 minutos, aproveitando sobra de bola chutada por Messi tocando para dentro da meta na saída do goleiro adversário.



No segundo tempo, o jogador brasileiro também deu trabalho. Em uma sequência de dribles na intermediária, o ex-Santos deixou quatro adversários para trás e levantou a torcida da casa. Depois, ainda participou de lance que rendeu pênalti ao Barcelona após o brasileiro dar um bonito chapéu na linha de fundo.



Com 81 pontos na tabela, o Real Madrid visita o Granada também neste sábado (15h45 do horário de Brasília) para tentar alcançar o Barcelona na liderança do campeonato.