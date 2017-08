Campeonato Francês Neymar marca em sua estreia na França e PSG derrota o Guingamp

Não faltou nada na estreia de Neymar pelo PSG, neste domingo (13). Em seu primeiro jogo com a camisa do time francês, o brasileiro fez gol, deu assistência, abusou dos dribles e foi um show à parte na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Com mais liberdade que no Barcelona, Neymar cansou de deixar seus companheiros na cara do gol e fez uma ótima dupla com Cavani. Os dois foram responsáveis pelos gols e assistências do segundo e terceiro tentos do PSG.

Já o gol que abriu o placar contou com uma trapalhada da defesa dos donos da casa. O zagueiro Ikoko recuou mal, o goleiro não alcançou e o Guingamp acabou dando o gol de presente para o PSG.

Apesar das duas vitórias, o PSG termina essa primeira rodada do Francês na vice-liderança da tabela, com seis pontos e um gol pró a menos que o líder Lyon.

Ao contrário do Barcelona, onde aparecia mais pelo lado esquerdo de campo, Neymar atuou em sua estreia com mais liberdade para flutuar no setor ofensivo, especialmente pelo meio.

Foi por este setor que conseguiu a sua primeira finalização com a camisa do PSG -chutou por cima, quase da entrada da área- e deu boas assistências para os companheiros durante todo jogo.