R$ 920 MILHÕES Neymar lidera lista de jogadores mais valorizados do futebol mundial

A conceituada revista "France Football" publicou nesta terça-feira a lista dos jogadores mais valorizados do mundo com um brasileiro na liderança. Avaliado em € 250 milhões (R$ 920 milhões), Neymar foi considerado o atleta mais caro do futebol mundial, à frente dos três concorrentes ao prêmio da Fifa de melhor do ano. Messi é o segundo (€ 190 milhões), Griezmann, o terceiro (€ 135 milhões) e Cristiano Ronaldo, o quarto (€ 130 milhões).

Neymar está na liderança da lista, mas não é o único brasileiro. Philippe Coutinho também está bem cotado na lista da "France Football", e é o 12º jogador mais valorizado do mundo, avaliado em € 75 milhões. Diego Costa, sergipano naturalizado espanhol, e Marquinhos são outros nomes no top-50. O atacante do Chelsea custa € 50 milhões, enquanto o zagueiro do PSG está orçado em € 47 milhões).

A revista ainda lançou a seleção mais cara do mundo, cujo valor é de €1,1 bilhão. Os jogadores são os seguintes: De Gea (58); Marquinhos (47), Bonucci (50), Varane (50), Laporte (48); Verratti (72), Coutinho (75), Pogba (125); Messi (190), Griezmann (135) e Neymar (250).

O estudo realizado pela France Football teve como base os dados do CIES Football Observatory, um grupo de pesquisa específico para o futebol, criado dentro do International Centre for Sports Studies (CIES). Na lista divulgada pelo CIES em junho, Messi aparecia à frente de Neymar, e 11 brasileiros figuravam no top-100: Coutinho, Willian, Douglas Costa, Lucas Moura, Roberto Firmino, Oscar, Felipe Anderson, Marquinhos, Danilo da Silva e Marcelo, além do já citado Neymar.

Veja o top-10

Neymar (Barcelona) 250

Messi (Barcelona) 190

Griezmann (Atlético de Madrid) € 135

Cristiano (Real Madrid) € 130

Pogba (Manchester United) € 125

Gareth Bale (Real Madrid) € 110

Luis Suárez (Barcelona) € 95

Agüero (Manchester City) € 88

Higuaín (Juventus) € 85

Müller (Bayern Munique) € 82