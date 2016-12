LISTA TRÍPLICE Neymar fica de fora dos finalistas do prêmio de melhor jogador da Fifa

Terceiro melhor jogador do mundo do ano passado, o atacante brasileiro Neymar está fora da lista tríplice de finalistas do prêmio "The Best", o primeiro concedido pela Fifa após a separação da "Bola de Ouro", da revista "France Football". As informações são da Agência ANSA.

Além dos habituais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o trio de melhores do mundo em 2016 contará com o francês Antoine Griezmann, principal nome do Atlético de Madrid na temporada. Pelo lado feminino, a brasileira Marta voltou a figurar entre as finalistas, ao lado da norte-americana Carli Lloyd e da alemã Melanie Behringer.

Na disputa pelo título de melhor treinador de futebol masculino, o italiano Claudio Ranieri, comandante da façanha do Leicester no Campeonato Inglês, concorrerá com Zinédine Zidane, do Real Madrid, e Fernando Santos, campeão da Eurocopa com Portugal.

No futebol feminino, estão na briga as técnicas Jill Ellis (EUA), Silvia Neid (Alemanha) e Pia Sundhage (Suécia). Outro brasileiro com chances de troféu é o corintiano Marlone, finalista do Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, assim como Daniuska Rodríguez, da seleção venezuelana sub-17, e Mohd Faiz Subri, do Penang, da Malásia.

A cerimônia de premiação será no próximo dia 9 de janeiro, em Zurique, na Suíça.