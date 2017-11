Real Madrid 'Neymar é muito bom, mas tenho os melhores', diz técnico Zidane

Com os rumores sobre um suposto interesse do Real Madrid em Neymar, o técnico Zinedine Zidane foi bombardeado de perguntas sobre o brasileiro. O comandante elogiou o atacante do Paris Saint-Germain, mas exaltou a qualidade do seu elenco.

"As especulações sobre Neymar não nos afetam em nada. Estamos apenas focados no que é nosso, não vamos mudar. Estamos tranquilos e queremos jogar. Estou com meus jogadores e só penso neles. Neymar é muito bom, perfeito, mas tenho os melhores aqui. Temos que nos concentrar em nosso time e no futuro veremos", disse Zidane em coletiva de imprensa.

Durante a entrevista, os jornalistas também questionaram sobre Cristiano Ronaldo e Neymar. Um deles perguntou se o provável interesse do Real no brasileiro pressionaria de alguma maneira o português.

"Não há debate sobre Cristiano Ronaldo. Veremos o que vai acontecer no futuro. Agora só pensamos em nossos jogadores. Tenho o maior respeito por Neymar", disse.

O comandante também falou sobre o mal-estar entre Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. O clima ruim acontece desde a derrota por 3 a 1 para o Tottenham, em Londres, dia 1º de novembro, pela Liga dos Campeões. O defensor teria rebatido declaração do português insinuando que o colega foi "oportunista".

"Já está resolvido. Eu tenho dois jogadores que representam a história desse clube e ambos sabem que jogamos. Eles se respeitam muito. Estamos focados na partida de sexta", declarou Zidane.