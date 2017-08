Campeonato local Neymar é inscrito no Francês

e deve estrear domingo pelo PSG

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou nesta sexta-feira (11) a inscrição de Neymar no campeonato local e liberou o atacante para estrear pelo PSG. Assim, é esperado que o atacante brasileiro jogue pela primeira vez com a camisa do clube no duelo agendado para as 16h (de Brasília) de domingo (13), contra o Guingamp, no Estádio Roudourou.

A transferência de Neymar para o PSG foi confirmada na última semana, mas o atacante brasileiro ainda dependia da liberação do Certificado de Transferência Internacional (CIT) para ser inscrito no Campeonato Francês. Assim, não conseguiu enfrentar o Amiens no último fim de semana.

Nesta sexta-feira (11), o Barcelona recebeu o pagamento da cláusula de rescisão de 222 milhões de euros (cerca de R$ 815 milhões) por Neymar e enviou à Federação Francesa de Futebol (FFF) o certificado. Horas depois, a federação confirmou a inscrição.

Agora, nada impede que Neymar esteja em campo no domingo (13) e estreie pelo PSG em um jogo fora de casa, em um estádio que receberá cerca de 20 mil torcedores, sua capacidade máxima. O brasileiro treinou normalmente durante a semana e, se nenhum imprevisto ocorrer, iniciará a sua caminhada com a nova camisa em dois dias.

O jogo receberá grande atenção da mídia mundial, com mais de 200 credenciais de imprensa solicitadas. Fora isso, o esquema de segurança em torno de Neymar deve manter o padrão já visto em seus primeiros dias em PSG.

De acordo com o jornal "Le Parisien", Neymar está sendo vigiado 24 horas por dia por seguranças cedidos pelo PSG, que têm a missão de conter a agitação em torno do craque brasileiro. O clube dobrou seu contingente no setor em razão de Neymar.