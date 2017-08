NOVO CLUBE Neymar é apresentado à torcida e ganha versão de "Aquarela do Brasil"

Neymar foi apresentado à torcida do Paris Saint-Germain neste sábado (5) em cerimônia realizada antes da partida da equipe contra o Amiens, jogo que vale pela primeira rodada do Campeonato Francês. Apesar de desejar estar em campo, o atacante não pôde ser escalado para atuar na disputa porque sua documentação não foi regularizada a tempo.

A torcida o recebeu com uma adaptação da música "Aquarela do Brasil", que termina com o nome do jogador vestido com a camisa 10. Bandeiras brasileiras puderam ser vistas nas arquibancadas.

O atacante pode estrear no próximo domingo (13), contra o Guigamp, fora de casa, pela segunda rodada da liga nacional.

Quando disse algumas poucas palavras em francês em um palco armado na lateral do campo, ele ouviu seu nome ser gritado pelos torcedores.

"Outro grande sonho. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês. Vim para fazer história", falou em português, ao microfone.

Acompanhado pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, Neymar deu uma volta em torno do gramado, saudando o público e chutando bolas na direção das arquibancadas.

"Ici c'est...", despediu-se, como pôde ser ouvido pelo sistema de som. Foi a senha para a torcida no estádio completar a frase com "Paris!".

"Ici c'est Paris" (aqui é Paris, em tradução livre) é lema da equipe do Paris Saint Germain.

DINHEIRO E HISTÓRIA

Neymar chega ao PSG sendo a contratação mais cara da história do futebol. O clube pagou 222 milhões de euros (R$ 821 milhões) pela quebra de contrato com o Barcelona.

Em entrevista coletiva para a apresentação na sexta (4), o novo jogador do time francês disse que não se transferiu apenas pelo dinheiro. Segundo ele, o projeto montado pelo PSG foi determinante para a decisão.

"Vocês não sabem exatamente o que acontece na minha vida. Nunca fui movido por dinheiro, mas por felicidade. Sempre pensando na minha família. Só tenho a lamentar quem pensa dessa forma. Eu agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial."

"Pela ambição que esse clube tem, é alinhada com a minha. De querer vencer, de buscar algo maior, um grande desafio e foi onde meu coração pediu para ir e com toda a felicidade do mundo estou aqui. E vou fazer o melhor para ajudar nossa equipe", disse Neymar na ocasião.