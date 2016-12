Nos ombros Neymar chega ao Camp Nou

com a camisa da Chapecoense

Neymar chegou ao Camp Nou, onde o Barcelona enfrenta o Real Madrid neste sábado (3), com uma camisa da Chapecoense nos ombros.

O momento foi registrado pelo Barcelona, que postou um vídeo da chegada do jogador em seu Twitter oficial. O jogador também postou uma foto em seu Instagram. "Que Deus nos abençoe e nos proteja #ForçaChape", escreveu Neymar.

O mundo do futebol continua suas homenagens para as vítimas da tragédia com a delegação da Chapecoense. Neste sábado, antes do clássico contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês, os jogadores do Manchester City usaram camisetas pretas com o escudo do time catarinense e a inscrição #forçaChape. Na parte de trás, a frase "Manchester está com vocês".

Na Espanha, o brasileiro Andreas Pereira, do Granada, exibiu uma camisa com os dizeres "Força, Chape" após marcar um gol na partida contra o Sevilla. Ele levou cartão amarelo pelo gesto.

As homenagens devem continuar ao longo do dia. A Fifa determinou que seja respeitado um minuto de silêncio em todos os jogos realizados neste final de semana em homenagem às vítimas do acidente com o avião levando o elenco da Chapecoense.