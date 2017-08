Celebrando a conquista Neymar celebra 1 ano do ouro

olímpico com postagens no Instagram

O atacante Neymar fez uma série de postagens neste domingo em seu Instagram para celebrar um ano da conquista do inédito ouro olímpico no futebol brasileiro. Poucas horas antes de entrar em campo com o PSG para enfrentar o Toulouse pelo Campeonato Francês, o jogador relembrou dia histórico com diversos elogios ao grupo.

"20.08.2016. Que Time. Que Final. Que Momento. Que Dia. Que Noite. Que Felicidad. Tudo perfeito...", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com a medalha no peito.

Naquela noite, o Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. E Neymar caiu em lágrimas ao final do jogo, o que rendeu outra mensagem no Instagram.

"20.08.2016 ... "nesse momento eu tive vários sentimentos misturados, queria gritar, pular, sair correndo, abraçar meus companheiros, as pessoas que eu amo, sei lá... Queria fazer tudo, mas só consegui chorar... Obrigado Deus, por transformar nosso choro em alegria", escreveu.