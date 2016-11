CONTRATEMPO Neymar bate Ferrari, mas sai

ileso e joga pelo Barcelona

Neymar sofreu um acidente de carro no neste domingo, enquanto dirigia para o aeroporto de Barcelona, já que a equipe enfrenta a Real Sociedad, às 17h45 (de Brasília), no Anoeta, na cidade de San Sebástian.

O canal catalão TV3, que possui um vídeo da Ferrari do brasileiro na contramão de uma estrada na Espanha, foi o primeiro veículo de comunicação a noticiar o incidente.

Segundo apurou a reportagem, o brasileiro saiu ileso e não preocupa para a partida de mais tarde, válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Pep Costa, que cuida da ligação entre os jogadores do Barcelona com a diretoria, foi o responsável por ficar no local do acidente junto com a polícia local.

Apesar de não se ter imagens de Neymar presente no acidente, o veículo é de fato do jogador do Barcelona, já que a placa da Ferrari batida corresponde com a do brasileiro em um vídeo publicado por ele.

A reportagem ainda confirmou que ele estava sozinho no momento do acidente, que aconteceu já na saída da estrada para o aeroporto.

Neymar adquiriu a Ferrari em outubro do ano passado. Na época, ele publicou uma foto em seu Instagram com a frase: "Obrigado, Deus, por me dar saúde e com o fruto do meu trabalho poder realizar mais um sonho de criança". O modelo é o 458 Spider, avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

O carro da montadora italiana é o xodó de Neymar, que já recebeu outros veículos de luxo de presente só por jogar no Barcelona, mas pouco os dirige. O último deles foi um Audi RS Sportback, que vale 151 mil euros (R$ 516 mil).

Antes, ele já tinha ganho um A7, um Q7, um TT e um Q5, todos da empresa alemã. O destino dos carrões? A garagem dos "parças", presenteados pelo craque do Barcelona.

VÍDEO

Vídeo publicado pela ALX Records 2 sobre o acidente com o jogador brasileiro.