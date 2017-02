APÓS ACIDENTE AÉREO Neto corre no gramado e Follmann

já caminha com prótese

A Chapecoense teve duas boas novidades nesta segunda-feira. O zagueiro Neto correu pela primeira vez no gramado da Arena Condá. Já o goleiro Jakson Follmann deu os primeiros passos com a prótese na perna direita.

Eles sobreviveram ao acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em 29 de novembro, nos arredores da cidade colombiana de Medellín. Neto sofreu diversas lesões, enquanto Follmann teve parte da perna direita amputada.

Segundo os médicos da Chape, Neto apresentou uma ruptura do ligamento cruzado posterior e um estiramento do ligamento cruzado anterior no acidente. Ele tem apresentado um ganho de massa muscular satisfatório, mas não sabe se terá de passar por cirurgia no joelho direito.

Já Follmann está em São Paulo para realizar as sessões de fisioterapia com a prótese. "(Estou) Igual a uma criança que ganhou um doce, um carrinho. Uma coisa tão fácil, que se tornou um sonho", disse o atleta ao Jornal Nacional, da TV Globo.

"Estou ansioso para pegar a muleta, depois largar a muleta, quero fazer tudo sozinho. Eu quero andar, né? Mas sei que tenho que ter cuidado", completou Follmann.

O lateral direito Alan Ruschel também sobreviveu ao acidente aéreo e trabalha fisicamente na Chapecoense. Já o jornalista Rafael Henzel voltou a exercer a profissão e tem narrado os jogos do clube no Campeonato Catarinense.