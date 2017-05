os melhores NBA divulga seleções da temporada,

e LeBron e Harden fazem história

A NBA anunciou nesta quinta-feira (18) os resultados da eleição para os quintetos ideais da temporada 2016/2017.

Os destaques são o ala-armador James Harden, do Houston Rockets, unanimemente escalado no primeiro time, e o ala LeBron James, do Cleveland Cavaliers, eleito para a equipe pela 11ª vez na carreira, recorde da história da liga.

O armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, o ala Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e o ala-pivô Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, completam a seleção.

A votação, da qual participaram 100 jornalistas especializadas, permite que cada eleitor indique seus três prediletos para cada posição, em ordem. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo ganha três e o terceiro ganha um. Harden foi o único a somar 500 pontos.

LeBron, por sua vez, também entrou para a história da liga. Eleito pela 11ª vez para o quinteto ideal da temporada, o ala dos Cavs igualou o recorde de Kobe Bryant e Karl Malone.

O segundo time ideal da temporada foi formado por Stephen Curry e Kevin Durant, do Golden State Warriors, Isaiah Thomas, do Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Rudy Gobert, do Utah Jazz.

O terceiro time, por sua vez, tem John Wall, do Washington Wizards, DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, Jimmy Butler, do Chicago Bulls, Draymond Green, do Golden State Warriors, e DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers.