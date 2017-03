Estadual Náutico derruba invencibilidade do Sport e assume vice-liderança do Pernambucano

Dentro de casa, o Náutico se impôs ao Sport. Após um primeiro tempo em que o adversário teve mais chances, o Timbu cresceu na etapa final e decidiu a partida. Marco Antônio e Erick abriram dois de vantagem, nem o gol de Ronaldo Alves foi capaz de tirar o sorriso do rosto dos alvirrubros. No final, Timbu ganhou por 2 a 1 e deu fim a um jejum de vitórias que durava desde 2014. Esta foi a primeira vitória com o técnico Milton Cruz comandando o time à beira do gramado.

Agora, as posições se invertem. O Náutico é o vice-líder do Campeonato Pernambucano, enquanto o Sport fica na segunda posição.

O Sport tem duas preocupações para os próximos jogos. O lateral-esquerdo Mansur sentiu lesão no primeiro tempo e foi substituído. Rithely também saiu do jogo com dores. As situações clínicas dos jogadores ficarão mais claras a partir desta segunda.