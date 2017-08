Combate Nate Diaz ignora rivalidade, defende Conor e ataca boxeadores: "Palhaços"

Nate Diaz é um dos principais rivais de Conor McGregor no UFC. Entretanto, o americano saiu em defesa do desafeto quando o assunto foi a luta de boxe do irlandês contra Floyd Mayweather, marcada para o próximo dia 26, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao site "TMZ Sports", o irmão de Nick Diaz atacou os boxeadores, que costumam dizer que Conor McGregor não terá nenhuma chance diante do ex-campeão mundial de boxe, invicto nas 49 lutas da nobre arte que travou no ringue.



- Boxeadores são palhaços, às vezes. Eu nunca vou colocar os atletas de MMA acima dos boxeadores quando falar de socos, mas não saia por aí falando m... Eles falam que os lutadores de MMA vão ficar constrangidos, que é ridículo, mas estamos falando de lutadores de verdade, seus boxeadores unidimensionais! Isso aqui é a realidade, vocês é que vão ficar constrangidos.



Agora todos os boxeadore estão criticando o Conor, falando que ele ficará constrangido, mas isso é algo muito arrogante para se dizer. Quer saber de algo que é muito mais constrangedor? Se o Floyd fosse lutar MMA contra o Conor, seria muito mais constrangedor do que o Conor lutando boxe contra ele. Floyd seria montado, viraria chacota, levaria tapas, enquanto o Conor iria sorrir e acenar pra multidão.

O Combate vai transmitir ao vivo e com exclusividade a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor no Brasil. O Combate Play também transmite ao vivo, simultaneamente, e o público poderá assinar pelo sistema a la carte ou comprar o evento avulso para assistir apenas a luta principal.