CORINTHIANS x VITÓRIA Na zona de rebaixamento, Vitória derrota o líder Corinthians

O Corinthians perdeu pela primeira vez em 35 partidas neste sábado (19). Jogando em casa, o líder do Campeonato Brasileiro foi derrotado pelo Vitória-BA por 1 a 0 em jogo válido pela 21ª rodada do torneio. Mesmo com o trunfo, o clube baiano se mantém na zona de rebaixamento com 22 pontos.

O time do técnico Fábio Carille começou o jogo ofensivo, finalizando já nos minutos iniciais. A posse de bola e domínio da partida, porém, não impediram que a equipe baiana conseguisse chegar até o gol de Cássio aos sete minutos do primeiro tempo.



Com arrancada de Neílton pela esquerda em um bom contra-ataque pelo time visitante, Tréllez encaixou a bola no fundo da rede corintiana ao chutar pela direita aos 12 minutos do primeiro tempo.



O Corinthians pressionou nos minutos seguintes e Romero chegou a marcar de cabeça pelo clube alvi-negro aos 30 do primeiro tempo, mas o juiz acusou impedimento. Balbuena teve uma excelente oportunidade aos 40 minutos, igualmente de cabeça, mas mandou a bola foi para fora. Foram 12 finalizações sem sucesso para o clube paulista na primeira etapa da partida.



Carille usou as três substituições no segundo tempo. Guilherme Arana foi trocado por Moisés durante o intervalo por sofrer lesão na coxa esquerda, Romero deu lugar a Marquinhos Gabriel antes dos 20 minutos e Balbuena substituído por Jadson também por sentir a coxa.

Artilheiro do Brasileiro, Jô teve uma excelente chance de empatar aos 24 do segundo tempo, mas foi parado pelo goleiro Fernando Miguel. Instantes depois, foi a vez de Cássio segurar a bola para o Corinthians após contra-ataque do visitante.



O resultado significa adeus do Corinthians à tentativa de bater a própria marca de invencibilidade. Sem perder há 34 jogos, a equipe precisava de mais três bons resultados para igualar o feito de 1957. Na ocasião, o time recebeu a Taça dos Invictos por uma sequência de 37 vitórias e empates.



O Corinthians, que segue líder com 47 pontos no Campeonato Brasileiro, viaja para Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense na próxima quarta-feira (23) na Arena Condá.