Temporada 2017 Na tática e arrojo, Lewis Hamilton

vence na Espanha; Felipe Massa é 13º

Em uma corrida mais movimentada do que o usual em Barcelona, Lewis Hamilton venceu o GP da Espanha, realizado neste domingo (14). O britânico e Sebastian Vettel protagonizaram uma batalha intensa na pista e na tática.

No fim, a Mercedes colocou Hamilton com pneus macios contra Vettel de médios. A tática se mostrou acertada e o britânico superou o germânico na 44ª volta para não sair mais do primeiro lugar, vencendo a segunda corrida em 2017. Daniel Ricciardo completou o pódio.

Felipe Massa teve a corrida prejudicada por um furo de pneu na largada e terminou a prova na 13º posição, longe da zona de pontos.