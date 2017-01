TRICOLOR Na Inglaterra, Calleri diz que retorno rápido ao São Paulo "pode acontecer"

Além de querer voltar ao São Paulo, Calleri deixou claro nesta sexta-feira, em Londres, que isso pode acontecer em breve.

– Pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa – disse o atacante argentino à Espn, ao ser questionado sobre retornar ao clube brasileiro "rápido, nos próximos meses".

O São Paulo fez um novo contato para tentar a contratação de Calleri. E, desta vez, a resposta foi mais animadora. Representantes do clube procuraram Guillermo Calleri, pai e representante do atacante, e ouviram que um retorno ao Morumbi seria interessante. A informação, inicialmente publicada pelo "Lance", foi confirmada pelo GloboEsporte.com.

– Sempre falo com Marco (Aurélio Cunha, diretor de futebol, que está deixando o clube para reassumir cargo na CBF), com Alexandre (Pássaro, advogado do clube, que também cuida de negociações)... Sempre estive em contato porque foi um clube que me deu oportunidade, onde me fui feliz... Identifico-me com o clube, com as pessoas. Sei que se tem falado muito (sobre voltar), eu tenho feito contato com o Marco e o advogado e, obviamente, tenho vontade de voltar ao lugar onde fui bem tratado. Deixo as portas abertas para voltar no futuro – disse Calleri após ver do banco de reservas a derrota de seu time, o West Ham, por 5 a 0 para o Machester City pela Copa da Inglaterra.

O acerto, porém, não é fácil de acontecer. Isso porque o grupo de investidores que administra a carreira do atleta acha que ele deveria seguir na Europa, caso resolva deixar o West Ham, onde atuou oito vezes desde que chegou, três como titular.

– Quando se chega a um clube, você pensa que vai ter muitas oportunidades. Tive algumas, não aproveitei, e faz tempo que eu não jogo. Por isso sempre se quer voltar ao lugar onde se é bem tratado, e o São Paulo foi um assim – completou Calleri.

A situação deve ser resolvida em cerca de 15 dias. Esse é o prazo estimado para os investidores definirem se o atleta continua na Europa, onde eles enxergam mais valorização, ou se ele poderia retornar ao Brasil. Até lá, se não aparecerem boas propostas do continente europeu, crescem as chances do São Paulo, que trata o assunto com cautela.