Vôlei Na estreia, equipe de Campo Grande

é derrotada na Superliga B AVP/Rádio Clube enfrentou time de Blumenau nesta noite

No primeiro jogo da fase classificatória da Superliga B de voleibol, o time de Campo Grande, AVP/Rádio Clube perdeu para o Blumenau (SC), jogando fora de casa na noite deste sábado.

O resultado da partida foi 3 sets a 0 para a equipe catarinense. Com parciais de 25/19, 25/18 e 33/31.

A próxima partida do AVP será na cidade de Araucária, no Paraná, contra o time da casa, no próximo dia 21 de janeiro. Em Campo Grande, a equipe da Capital joga apenas na 4ª rodada, no dia 28, contra o Botafogo no Ginásio Dom Bosco.

O TIME

A base do grupo que disputa a divisão de acesso, é a mesma que competiu na Taça Prata, em outubro, no Rio de Janeiro - a classificação na Superliga B veio com o terceiro lugar no torneio. Houve ainda a chegada de sete reforços, contratados pontualmente para algumas posições.

É o caso de Victor Cardoso. O ponteiro de 18 anos, veio por empréstimo do Sesi (SP), apenas para ajudar a equipe campo-grandense no acesso à elite. “É um atleta da seleção de base, diferenciado pela sua estatura. Com 2,02 metros, tem maior alcance de bloqueio e ataque”, destaca Juliano.

Para surpreender na competição, a equipe aposta muita nas jogadas rápidas, que foram exaustivamente ensaiadas nas últimas semanas. O técnico também vem assistindo vídeos para saber como o Blumenau se comporta em quadra. “É um time com bom volume de jogo. Temos que ter atenção redobrada e controlar a ansiedade da estreia”, ressaltou.

O levantador Ricardo Silveira, promete muita dedicação da equipe em quadra. “Estamos trabalhando muito forte. Vontade e garra podem ter certeza que não vão faltar”, avisa. O jovem levantador também destacou a importância da competição. “Pode abrir portas para uma ascensão profissional, além de levar o nome do Estado e de Campo Grande em nível nacional ”, completou.

Das nove equipes que disputam a primeira fase da Superliga B, oito avançam para os play-offs. A primeira rodada começou no fim de semana passado, com quatro partidas. O destaque ficou para o favorito Sesc (RJ). Sob comando do bicampeão olímpico Giovane Gávio, a equipe carioca derrotou o Uberlândia (MG), por 3 sets a 0.