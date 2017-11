MEDIDA MP suspende organizadas do

Palmeiras após ataque a van no CT

O Ministério Público voltou a suspender as torcidas organizadas do Palmeiras dos estádios. A medida será oficializada nesta sexta-feira (17) e já valerá, pelo menos, até o fim do Brasileiro.

Na prática, a punição valerá apenas por um jogo, contra o Botafogo, mas serve como resposta aos atos de depredação cometidos em um protesto no domingo passado (12), na porta da Academia de Futebol.

Na ocasião, a delegação saia de seu Centro de Treinamento com destino ao estádio e viu uma van com jogadores e funcionários ter o seu vidro quebrado. Funcionários e jogadores do se machucaram. O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, publicou nota de repreensão e pediu a ação do poder público.

Imediatamente, o Ministério Público entrou no caso e contou com a ajuda da investigação da Polícia Civil. Em um primeiro momento, os organizados afirmaram que não conheciam o responsável pelo vidro quebrado e acrescentaram que ele não era afiliado de nenhuma torcida.

Em agosto, as organizadas entraram em acordo com o poder público para que pudessem voltar a levarinstrumentos, faixas e bandeirões para os estádios. A medida tinha uma cartilha de comportamento como contrapartida.

Na ocasião, as organizadas corintianas já não tinham aderido ao pacto e algumas santistas também não se enquadraram. Ao menos por enquanto, as organizadas são-paulinas seguem liberadas.