ministério público MP libera bandeirões de organizadas,

mas corintianos seguem vetados

As torcidas organizadas de São Paulo, que estavam punidas pelo Ministério Público e pela polícia, foram liberadas de levar seus instrumentos musicais, bandeirões e faixas aos estádios paulistas.

A medida atinge as principais torcidas de Santos, São Paulo e Palmeiras e vale imediatamente. Apenas as agremiações corintianas, como a Gaviões da Fiel e a Camisa 12, continuam vetadas.

O motivo é uma decisão liminar da Justiça do Rio que as proíbe de frequentar qualquer estádio brasileiro desde que essas torcidas se envolveram em uma confusão no Maracanã em 2016, em partida contra o Flamengo.

Em contato com a reportagem, a direção da Gaviões disse que vai tentar resolver suas pendências no Rio para voltar a negociar a liberação de seu material em São Paulo.

Camisetas e adereços que identifiquem os torcedores como membros das organizadas, porém, continuam vetadas. A decisão foi tomada em uma reunião nesta terça-feira (1) na sede do batalhão de choque da Polícia Militar.

Segundo o entendimento da PM, as organizadas têm se comportado relativamente bem. Se elas seguirem assim, a tendência é que novos itens sejam liberados, disse a corporação.

As organizadas comemoraram o afrouxamento da proibição, que tinha sido imposta por episódios de violência protagonizados por torcedores.

"Agora eles vão ficar de olho no comportamento para avaliar se a liberação permanece ou volta a proibição", disse Henrique Gomes, o Baby, presidente da Independente. Um dos pontos abordados foi o uso de sinalizador.

Os representantes do poder público deixaram claro que o acendimento do artefato dentro do estádio poderia representar novas proibições.

"A partir de quinta [jogo contra o Coritiba], já vamos começar a fazer nossa festa fora do estádio, com sinalizadores", disse Baby. "Mas a Independente abomina o acendimento deles na arquibancada."