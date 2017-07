BRASILEIRÃO Morre o filho mais novo de

Abel Braga, e Flu x Ponte é adiado

Fluminense emitiu uma nota oficial no início da tarde deste sábado com a notícia da morte do filho mais novo do técnico Abel Braga, João Pedro, de 19 anos.

Ele caiu do apartamento onde mora a família, uma cobertura, no bairro do Leblon, na manhã deste sábado, enquanto o treinador comandava o trabalho da equipe no CT. O clube prestou sua solidariedade ao técnico e decretou luto de três dias.

Imediatamente o Fluminense entrou em contato com a CBF para tentar o adiamento da partida contra a Ponte Preta, que seria neste domingo, em Campinas. A entidade respondeu de forma positiva, transferindo o jogo para o dia 9 de agosto. Segundo a diretoria de competições, mais detalhes do adiamento serão dados nesta segunda-feira.

Confira a nota do Fluminense:

O Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João.