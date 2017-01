Aos 77 anos Morre ex-técnico da seleção, Carlos Alberto Silva

Morre ex-técnico da Seleção Brasileira,Carlos Alberto Silva, aos 77 anos. Além de treinar o time entre 1987 e 1988, o profissional passou por 15 clubes e ganhou notoriedade no título nacional do Guarani, de Campinas, em 1978, ao superar o Palmeiras.

Após o título do Brasileirão, Carlos Alberto Silva comandou por grandes clubes brasileiros como São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro, duas vezes, Palmeiras e Santos. O treinador também teve experiências no exterior. Além do Porto e do Santa Clara, de Portugal, o técnico trabalhou também no La Coruña, da Espanha, e no Yomiuri Kawasaki, do Japão.