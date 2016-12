PRESIDENTE SANTOS Modesto Roma quer aproveitar

viagem para trazer reforços ao Santos

O encontro entre os presidentes dos clubes brasileiros no sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América na próxima semana, no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai, pode render três importantes reforços para o Santos. Pelo menos é que tentará o presidente Modesto Roma.

O dirigente santista viaja na segunda-feira e espera se reunir com o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, para tentar viabilizar as contratações do atacante Robinho e do meia-atacante Cazares.

Além disso, Modesto Roma já agendou uma reunião com Mário Celso Petraglia, presidente do Atlético-PR, para fechar a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme.

"Não falamos sobre isso, foi uma ligação rápida [ao Petraglia], falamos sobre passagem aérea. Vamos ficar três dias juntos e podemos falar", afirmou Modesto Roma, sobre Marcos Guilherme.

"Eu acho que depende dos dois [vontade de Santos e Robinho]. Temos de respeitar o Atlético-MG. Tem alguns atletas deles que interessam e o Robinho é um deles", disse o dirigente santista. "Eu vou para o Paraguai na segunda-feira e posso conversar com ele [presidente do Galo]", declarou.

No caso de Robinho, o Santos já iniciou as conversas com o atleta, mas as partes negam o contato para não criar mal-estar com o Atlético-MG. O presidente Modesto Roma, inclusive, revelou que já fechou o acordo para pagar a dívida que possui com o atacante. O UOL Esporte apurou que os santistas devem R$ 2 milhões ao jogador.

Os representantes de Robinho, por sua vez, negam qualquer tipo de negociação com o Santos.

"Se o Santos ou qualquer outro time tiver interesse no Robinho, eles precisam, antes de tudo, de negociar com o Atlético-MG. O Atlético tem um contrato com o Robinho por mais um ano, e o direto de preferência na renovação ou prorrogação. Do mesmo jeito que respeitamos o Santos, respeitamos o Atlético", afirmou Marisa Alija Ramos, advogada e agente do jogador.

Já Cazares recebeu uma proposta do Santos, mas não se animou. A diretoria santista ainda desconfia que o empresário do meia tenta fazer leilão no mercado do futebol. Modesto Roma tentará o empréstimo do equatoriano em conversa com Daniel Nepomuceno.

Marcos Guilherme, por sua vez, é a contratação menos complicada. O Santos já ofereceu Thiago Ribeiro em troca e, inclusive, prometeu pagar metade do alto salário do jogador. O atacante, que foi emprestado a Atlético-MG e Bahia nos últimos anos, recebe R$ 300 mil por mês.