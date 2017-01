Futebol Mina diz que preferiu Palmeiras ao Barcelona e não se arrepende

Em maio do ano passado, o zagueiro Yerri Mina tinha ofertas do Palmeiras e Barcelona nas mãos. No clube paulista, ele vislumbrava crescer profissionalmente. No Barça, ele sabia que poderia ser emprestado para outro clube com o intuito de ganhar "experiência internacional". Ao jornal Sport, o colombiano afirma que fez a escolha certa ao decidir pelo Palmeiras.

Um dos destaques na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, o zagueiro de 22 anos diz não ter pressa para se transferir para a Europa.

"Apostamos por vir para cá [Palmeiras] e fazer um bom trabalho para crescer e aprender. Creio que a decisão foi correta. O Palmeiras é um grande clube, uma grande equipe e não tenha dúvida que tínhamos capacidade de disputar o campeonato [Brasileiro de 2016]. No fim, ganhamos o título".

Quando chegou ao Palmeiras, ficou estabelecido em cláusula que, para ficar com o Mina na janela de transferência da metade de 2017, o clube catalão pode pagar 9 milhões de euros. O colombiano firmou contrato com o Palmeiras até 2021.

"Quero fazer as coisas bem. Estou bem no Palmeiras, um clube que eu me identifiquei muito. Quando eu for para a Europa, quero estar 100% profissionalmente para que minha adaptação seja o mais rápido possível".

Sobre o Barcelona, Mina disse que seu estilo de jogo combina com o do time de Luis Enrique.

"Sempre gosto de sair jogando, e o Barcelona faz isso com o Ter Stergen. Quando a bola chega no Messi, Neymar ou Suárez, ela vem sempre tocando [com trocas de passes]. Eu gosto de ver como a equipe não se cansa de dar 30 ou 40 passes", disse.