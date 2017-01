PRÊMIO Messi não irá à cerimônia de premiação de melhor do ano da Fifa

O Barcelona anunciou que seus jogadores indicados para premiação da Fifa, em Zurique, na Suíça, não irão ao evento nesta segunda-feira (9). Entre as ausências, portanto, estará o argentino Lionel Messi, um dos três indicados ao troféu de melhor jogador do ano de 2016.

Messi concorre com o francês Antoine Griezmann e com o português Cristiano Ronaldo, favorito após vencer a Liga dos Campeões e a Eurocopa em 2016.

"Com o objetivo de priorizar os preparativos para o jogo de quarta-feira contra o Athletic Club, o FC Barcelona decidiu que os jogadores reconhecidos no prêmio "The best" da Fifa, não viajarão para a cerimônia - diz o comunicado do clube catalão.

Além de Messi que concorreu ao prêmio principal, Iniesta, Suarez e Neymar estão entre 23 atletas que podem entrar na lista do time ideal da Fifa, que será divulgado também na cerimônia em Zurique.

Nos últimos nove anos, Messi esteve em todas as listas de três finalistas do prêmio da Fifa. Venceu em cinco ocasiões. Já Cristiano Ronaldo ficou em primeiro três vezes.