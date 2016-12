Espanhol Messi dá show de futebol e fair play,

Barça bate o lanterna e encerra jejum

Após três empates seguidos no Campeonato Espanhol, o Barcelona precisava fazer algo diferente para voltar a vencer neste sábado, fora de casa, contra o Osasuna. E coube a Lionel Messi mostrar o caminho. Com jogadas geniais e de muita classe, ele desmontou a defesa dos mandantes, que buscaram se fechar desde o início da partida.

O argentino deu passes precisos, como o que iniciou a jogada do gol de Suárez, além de deixar sua marca por duas vezes para dar a vitória por 3 a 0 e seguir na perseguição ao líder Real Madrid. Para coroar a atuação de gala, o camisa 10 ainda deu um show de fair play ao avisar o juiz que não sofreu uma falta em lance duvidoso na frente da área.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar do amplo domínio, o Barcelona não conseguiu abrir o placar na primeira metade do confronto. Logo aos 8 minutos, Messi deu passe genial de três dedos para Suárez, que perdeu na cara de Pérez.

O próprio argentino vacilou em outras duas oportunidades de frente para o goleiro: na primeira, aos 15, viu o rival salvar com o pé. Na outra, aos 25, ele tentou o toque por cobertura, mas Pérez foi esperto e deu um toque providencial com a mão esquerda. Placar em branco e o temor de ficar mais uma partida sem vitória no Espanhol.

SEGUNDO TEMPO

O Osasuna voltou disposto a complicar as coisas. Passou a apertar a saída de bola do Barça nos primeiros minutos e, num lance genial de Sergio León quase abriu o placar. No entanto, o toque de cobertura do atacante acertou o travessão de Ter Stegen. Recuperado do susto, o Barcelona voltou a pressionar e o gol saiu, enfim, aos 13 minutos.

Messi deu passe milimétrico para Jordi Alba, que cruzou rasteiro para Suárez, em posição duvidosa, empurrar para a rede. À vontade, os catalães passaram a se impor ainda mais e fizeram o segundo, com Messi aproveitando o cruzamento de Alba, aos 27. E, já nos acréscimos, o camisa 10 fez jogada espetacular, deixou dois zagueiros no chão e marcou um golaço, tocando por cima do goleiro Pérez.