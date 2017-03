Liga dos Campeões Messi brilha e Neymar marca golaço em goleada do Barcelona sobre o Celta

Em um ensaio para a partida decisiva contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, o Barcelona não teve dificuldades para derrotar o Celta, por 5 a 0, neste sábado (4), no Camp Nou, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os dois grandes destaques da partida foram os atacantes Messi e Neymar, que marcaram dois golaços: o argentino passou por dois marcadores antes de um chute colocado, enquanto o brasileiro fez de cobertura. Rakitic, em impedimento, Umtiti e Messi, novamente, anotaram os outros gols da equipe da casa.

Com o resultado, o Barcelona ultrapassa o Real Madrid, que mais cedo bateu o Eibar por 4 a 1, e retoma a liderança do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, contra 59 da equipe do técnico Zinedine Zidane, que tem um jogo a menos. O Celta possui 35 pontos e está na décima posição.

Agora, o Barcelona se concentra na Liga dos Campeões. Na quarta-feira (8) recebe o PSG, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio. A missão é quase impossível. Como perdeu o primeiro duelo por 4 a 0, na França, o time espanhol precisa vencer por cinco gols de diferença para se classificar para as quartas. Terá que fazer justamente o que fez neste sábado.



MESSI BRILHA

O argentino estava empolgado neste sábado e mostrou todo o seu potencial. Ele participou de todos os gols do Barcelona. Marcou dois, em belas arrancadas, seu estilo bem conhecido, e deu duas assistências. No gol de Rakitic, ele concedeu o passe para Rafinha achar o croata na área.

DEFESA FURADA

A zaga do Celta não se encontrou na partida. O placar poderia até ter sido maior se o Barcelona caprichasse mais nas finalizações. Suárez e Messi, por exemplo, acertaram a trave. O time da casa encontrou muitos espaços por todo o campo, seja pela esquerda, pela direita ou pelo meio.

FUNDO DA REDE

Neymar não fez uma partida tão perfeita como a de Messi, mas se movimentou bem, fez boas jogadas e anotou um belo gol. Ele recebeu um passe de Messi e, com muita categoria, encobriu o goleiro. No segundo tempo, foi substituído por Denis Suárez. Saiu de campo muito aplaudido pela torcida.

O croata Rakitic marcou um gol pela segunda partida consecutiva. Contra o Sporting de Gijón, no meio da semana, ele também deixou a sua marca. Rakitic balançou as redes pela sexta vez nesta temporada. Em 2015/16 ele anotou nove gols.

O zagueiro Samuel Umtiti fez neste sábado o seu primeiro gol com a camisa do Barcelona. Ele marcou após receber um passe de Messi. O jogador fez a sua 30ª partida com a camisa do time espanhol.

NO BANCO

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, deixou o meia Iniesta fora do time titular pela segunda vez consecutiva. Contra o Sporting de Gijón, no meio da semana, o jogador também começou no banco de reservas. Na ocasião, ele nem entrou em campo no decorrer da partida. Neste sábado, ele substituiu Sergi Roberto aos 22 minutos da segunda etapa.

Não está claro se o treinador optou por poupar Iniesta para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira (8), no estádio Camp Nou, ou se foi uma decisão técnica.