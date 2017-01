Espanhol Messi acaba com jejum, Barça goleia Las Palmas e se aproxima do Real

Sete minutos. Este foi o tempo necessário para o Barcelona goelar o Las Palmas por 5 a 0 neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Depois de virar vencendo por 1 a 0, o Barça anotou três gols entre o sétimo e 14º minuto da segunda etapa para acabar com qualquer esperança do rival.

A partida teve um significado especial para Lionel Messi. O argentino anotou o segundo gol da goleada e acabou com um jejum pessoal. Das equipes que disputam atualmente a Primeira Divisão, o Las Palmas era o único contra o qual ele não havia balançado as redes em dois jogos já disputados. O gol foi fácil. Messi só teve o trabalho de completar para o gol após passe de Rafinha.

Com a vitória, o Barcelona vai aos 38 pontos, passa o Sevilla e fica a dois do líder Real Madrid. O clube da capital, entretanto, tem dois jogos a menos. O Sevilla tem um a menos. O Las Palmas segue na oitava colocação, com 24 pontos.

Suárez aproveita

O Las Palmas usou e abusou de fazer a linha de impedimento em diversas oportunidades e ela deu certo em quase todas. Mas na única vez que falhou Luis Suárez não perdoou. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Andrés Gomez recebeu a bola em posição legal nas costas da zaga e só rolou para trás. O uruguaio nem precisou se mexer para finalizar e mandar com força para a rede.

No segundo tempo, ele deixou a sua marca mais uma vez para chegar ao seu 102º gol com a camisa do Barça após uma bela tabela dentro da área. Goleiro tenta, mas não consegue evitar gol de Messi

O goleiro Javi Varas bem que tentou ser o vilão e impedir Messi de acabar com o seu jejum pessoal. Na etapa inicial, ele fez duas grandes defesas em finalizações do argentino. A primeira foi numa cobrança de falta no ângulo, na qual ele voou para mandar para escanteio. Na sequência, conseguiu fechar o gol num chute cara a cara.

Mas no segundo tempo, não teve jeito. Rafinha invadiu a área, fez um cruzamento e a bola sobrou para Messi só tocar para a rede.

Festival de gols num piscar de olhos

A resistência apresentada pelo Las Palmas em todo o primeiro tempo foi por água abaixo logo no começo da segunda etapa. O placar pulou de 1 a 0 para 4 a 0 no intervalo entre o sétimo e o 14º minuto. Além de Suárez e Messi, quem deixou a marca foi Arda Turan.

Ainda antes do fim do jogo, deu tempo de Aleix Vidal deixar a sua marca para fechar a goleada.

Neymar é poupado e nem entra em campo

O técnico Luis Enrique optou por dar descanso a alguns jogadores, entre eles Neymar e Iniesta. Os dois foram para o banco de reservas, mas nem sequer foram utilizados pelo treinador.

Já o zagueiro Piqué não foi relacionado para a partida.