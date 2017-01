FUTEBOL Mesmo sem jogar, Chapecoense recebe parte das receitas da Florida Cup

A Chapecoense vai lucrar com a Florida Cup. Mesmo sem participar do torneio, o time catarinense receberá parte das receitas da competição norte-americana que teve o São Paulo como campeão.

A organização da Florida Cup chegou a cogitar a participação da Chapecoense na disputa desta edição. No entanto, o time catarinense não conseguiria reconstruir seu elenco a tempo de disputar o torneio, o que fez com que outra forma de ajudar a equipe catarinense fosse encontrada.

Nesta quarta-feira (25), a Chapecoense foi informada que receberá parte das receitas de bilheteria do torneio para ajudar no processo de reconstrução do clube.

O valor não foi especificado pela organização da Florida Cup, que revelará o montante após o fechamento contábil da edição deste ano.