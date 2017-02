NOVIDADE Menos branco e "miniasa em T": conheça o carro da Ferrari para 2017

Sexta equipe a apresentar o carro que disputará a temporada 2017 de Fórmula 1, a Ferrari decidiu, como de costume nos últimos anos, fazê-lo de forma online, sem a presença da mídia especializada, na manhã desta sexta-feira, em Fiorano, na Itália. O SF70H deixa de lado um pouco do branco visto no seu antecessor e, além da barbatana que tem dividido opiniões, ganha também uma "miniasa em T", peça vista na Mercedes momentos depois do seu lançamento.

Um detalhe que difere das equipes rivais, e que chamou a atenção no carro que será pilotado por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, diz respeito às entradas de ar laterais, que ganharam um aspecto mais agressivo. Tirando as mudanças realizadas em função do regulamento que entra em vigor este ano, com carros mais largos, o modelo lembra muito o que foi utilizado em 2016. Confira aqui o vídeo do nascimento do SF70H.

Com o carro de 2017, a escuderia de Maranello tem a missão de virar o jogo contra Mercedes e RBR, duas equipes que devem vir muito forte, principalemente com mudanças na parte aerodinâmica, uma vez que o time austríaco conta com a participação do "mago" Adrian Newey no projeto deste ano. Newey é tido como o mestre da aerodinâmica e já levou diversos títulos para casa graças aos seus projetos inovadores.

Em 2016, o time italiano tinha a esperança de um bom ano, já que havia ganho três corridas no ano anterior. Mas a realidade foi diferente. Nem Vettel nem Raikkonen conseguiram subir ao lugar mais alto do pódio e, de quebra, ainda foram ultrapassados pela RBR no Mundial de Construtores, terminando na terceira colocação.

Confira as datas de lançamento dos carros de 2017:

Fevereiro 20: Sauber C36, Online ✔

Fevereiro 21: Renault RS17, Londres ✔

Fevereiro 22: Force India VJM10, Silverstone ✔

Fevereiro 23: Mercedes W08, Silverstone ✔

Fevereiro 24: Ferrari, Fiorano ✔

Fevereiro 24: McLaren MCL32, Woking

Fevereiro 25: Williams FW40 (apresentação oficial)

Fevereiro 26: RBR RB13, Online

Fevereiro 26: STR STR12, Barcelona

Fevereiro 26: Haas VF17, Online