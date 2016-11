JOGOS DA JUVENTUDE Meninos do Estado ficam em quarto no futsal e no basquete

As equipes da Escola João Dantas Filgueiras (Jodafi) de Três Lagoas e da Escola Raul Sans de Matos - Funlec de Campo Grande - terminaram em quarto lugar no futsal e no basquete da segunda divisão dos jogos escolares da Juventude. As partidas de hoje valiam medalha de bronze.

No futsal, a briga foi contra o time do Distrito Federal. Os garotos de Três Lagoas pareciam abatidos, ainda pela derrota na semifinal. A equipe começou devagar e sofreu um gol logo no início. Depois, partiu para o ataque, mas não conseguiu marcar. O primeiro tempo terminou 1x0.

No segundo, DF partiu no contra-ataque e ampliou. O time de Mato Grosso do Sul abriu mais o jogo e viu a medalha escapar, logo que optou pelo goleiro linha. A defesa ficou mais frágil e os gols adversários começaram a sair.

Mesmo com o 6x0 no placar, os garotos da Jodafi continuaram a lutar. Gabriel foi derrubado na área. Ele mesmo se preparou para a a cobrança e todo ginásio pôde ver a pintura. Gabriel bateu de pé trocado, firme no ângulo esquerdo do goleiro. Um verdadeiro gol de honra, pra ficar na história dos jogos.

Fim de partida: MS 1x6 DF. Os garotos de Três Lagoas ficaram com o quarto lugar, da segunda divisão.

"Ano passado ficamos em terceiro nos Jojums e trabalhamos um ano para vencer o estadual e estar aqui. Os garotos se esforçaram muito, lutaram, mas não deu pra levar uma medalha. Vamos continuar com o trabalho e encontrar uma forma de que todos eles possam continuar jogando", disse o técnico Sivaldo Junior, referindo-se ao fato de muitos atletas estourarem a idade.

BASQUETE

O time da Funlec disputou a medalha de bronze contra o Espírito Santo. A partida foi equilibrada, mas no final faltou fôlego para os garotos. Um pouco abatidos pela derrota na semifinal, Ele a não tiveram pernas pra buscar a diferença. O resultado final foi MS 58x51 ES.

"Foi uma boa experiência, ainda mais para a primeira vez. Podíamos mais. Não conseguimos a medalha, mas valeu", disse o técnico Dirceu Fernando. A equipe da Funlec venceu os Jojums em partida emocionante, conseguiu quebrar a hegemonia de Ponta Porã no Estado e representar o Estado no nacional.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem os melhores estudantes-atletas com idade entre 15 e 17 anos do país. Mato Grosso do Sul participa da edição 2016 com 156 atletas. A delegação é chefiada pela Fundesporte e conta com apoio do Governo do Estado.