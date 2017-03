Futebol Melhor arrancada do Fluminense, Wellington corre 10m em só 1,59s Atacante do Flu ganha novo apelido e vive melhor fase da carreira

Foi uma arrancada de cinema. Ou quase de medalhista olímpico.Em apenas 8,5 segundos, Wellington Silva percorreu 74 metros e atingiu 33km/h para abrir o placar no Fla-Flu. Menos de seis meses depois da Olimpíada do Rio, o camisa 11 tricolor brilhou no mesmo palco que consagrou o jamaicano Usain Bolt. Ainda foi dele a assistência para Lucas fazer o terceiro gol no clássico que garantiu o título da Taça Guanabara. Além da explosão de alegria no Nilton Santos, o domingo reservou brincadeiras com o lance na internet e um novo apelido: Wellington Bolt. Nada mais justo para quem vai da inércia a 10 metros em 1,59 segundos - segundo dados do Flu.

- Já vi o lance muitas vezes. Fico deitado na cama descansando e revendo. A rapaziada está comentando, muitos me chamando de Wellington Bolt (risos). Quando a bola sobrou, lembrei do lance contra o São Paulo, que saí correndo feito um doido, só parei na área. Pensei em tocar a bola ao Richarlison, mas quando o Pará caiu, falei “não tem jeito, tenho de fazer o gol”. Tive confiança e frieza na hora da finalização - disse em entrevista ao GloboEsporte.com.

Dono da melhor aceleração inicial do elenco, Wellington não é o mais veloz do time. Fica atrás de Richarlison e Léo. Mas a arrancada no Engenhão não deixou nada a dever ao Bolt famoso. Em seu recorde mundial nos 100m (9,58s em 2009), o jamaicano percorreu os primeiros 74 metros em 7,2 segundos. O atacante do Flu precisou de 8,5 segundos, mas com a bola no pé.

- Richarlison foi quem atingiu a maior velocidade na final, seguido por Léo e Wellington. Ambos são extremamente potentes, mas Wellington se destaca principalmente na capacidade de aceleração inicial. Ele faz 10 metros, saindo da inércia, em 1,59s. Já o Richarlisson é melhor na capacidade de atingir altos valores de velocidade máxima, mesmo levando em consideração as adversidades impostas pelas ações desenvolvidas durante um jogo de futebol, como a condução da bola e presença do adversário - resumiu o fisiologista do Flu, Juliano Spineti.

Uma das brincadeiras que mais caiu nas graças da torcida foi feita pela página ''Flu da depressão'', no Facebook (veja no vídeo acima). A edição do lance com a música ''Olha a explosão'', do MC Kevinho, divertiu até Wellington Silva. Principalmente na hora em que Pará escorrega e cai ''com a bunda no chão''. Autor de três gols e três assistências em nove jogos na temporada 2017, o atacante vive uma das melhores fases de sua carreira.

- Estava esperando esse momento há sete anos. Todos os anos em que estive fora pensava em voltar e mudar a história. Quando eu fui para a Europa, tive alguns problemas. Não deu tempo de jogar e mostrar. Desde que voltei, estava decidido a dar o meu melhor. Nada melhor do que ganhar um título em cima do Flamengo, o grande rival. Clássico é sempre importante. Não poderia ter sido melhor. Foi um dia perfeito. Espero continuar dando o meu melhor - avisou.