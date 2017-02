contra o ituano Meia destaque da Libertadores

ano passado vai estrear no Palmeiras

O meia Alejandro Guerra, 31, deve ser o destaque da formação palmeirense para a partida contra o Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, amanhã, às 18h30 (horário de MS).

Eleito o melhor jogador da Libertadores, o venezuelano está cotado para estrear no meio-campo do atual campeão brasileiro.

Outra possível novidade na equipe titular é Michel Bastos, que começou entre os reservas no domingo passado, na vitória sobre o Botafogo-SP. Ele pode assumir o lugar de Róger Guedes. Na zaga, a troca pode ser a entrada do zagueiro Mina no lugar de Edu Dracena.

A ausência confirmada é Tchê Tchê, que se lesionou contra o time de Ribeirão Preto e deve ficar afastado por até seis semanas.

Quem não vai jogar, mas já cria expectativa na equipe é Miguel Ángel Borja. Ele chegou ao Brasil por volta das 6h30 (de Brasília) de hoje. O avião com o jogador e o diretor Alexandre Mattos desembarcou em Guarulhos depois de concluída a negociação que trouxe o destaque do Atlético Nacional-COL para o atual campeão brasileiro.

Na última sexta-feira, um comunicado foi emitido informando que Borja não passaria pelo saguão do aeroporto para evitar tumulto. Mas, mesmo assim, o local foi tomado por palmeirenses.

Quando o colombiano passou, a torcida promoveu uma enorme festa; o jogador chegou a ser carregado por palmeirenses no caminho para a van.

A presença de torcedores foi tão grande no saguão que Borja teve uma certa dificuldade para deixar o local. Os seguranças do Palmeiras sofriam para abrir caminho para o colombiano desembarcar.

O desembarque de Borja aconteceu ao lado de Alexandre Mattos que havia ido até a Colômbia para a assinatura do contrato. Ele deixou o aeroporto em uma van direto para a Academia de Futebol.

Parte dos torcedores do Palmeiras que estavam no local não deixaram a rivalidade de lado com os corintianos. Algumas faixas no local faziam referência ao fato do rival não ter conseguido contratar Drogba.

PÚBLICO PRESENTE

Antes do veto ao atleta no saguão, milhares de palmeirenses se mobilizaram para passar a manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo. A expectativa atingia até 3 mil pessoas, número até acima da recepção encontrada pelo time no ano passado, antes da decisiva partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Naquela ocasião, mais de dois mil torcedores lotaram a entrada do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para recepcionar o grupo comandado por Cuca antes do embarque para BH. Os atletas aprovaram o 'Aeroporco' e agradeceram nas escadas rolantes antes de adentrarem ao voo.

Com Borja, no entanto, a segurança do aeroporto em Guarulhos se antecipou. O jogador era esperado para desembarcar no terminal 3. Entretanto, o receio da aglomeração criada, impediu o contato direto do colombiano com os novos torcedores.

Miguel Ángel Borja chega ao Palmeiras depois de um investimento de 11,5 milhões de dólares (R$ 35 mi) entre a proposta ao Atlético Nacional-COL por 70% dos direitos econômicos e as luvas ao atleta.

A apresentação do jogador, principal reforço do campeão brasileiro para a temporada 2017, deve ocorrer na próxima semana; o clube alviverde ainda não definiu uma data.

FICHA TÉCNICA

ITUANO

Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Wellington Simião, Guly e Guilherme; Claudinho, Ronaldo e Morato. T.: Tarcísio Pugliese

PALMEIRAS

Fernando Prass; Jean, Edu Dracena (Yerrry Mina), Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes (Michel Bastos), Guerra, Raphael Veiga e Dudu; Willian. T.: Eduardo Baptista

Local: Novelli Júnior, em Itu

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus